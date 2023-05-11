Может ли КНР отказаться от поддержки РФ – к какому выбору уже подталкивают Пекин

Китайская Народная Республика (КНР), рекордно нарастившая экспорт в РФ, может попасть под европейские санкции. На этом же фоне отдельные страны, как та же Италия, подумывают покинуть инициативу Китая "Один пояс, один путь" ради улучшения отношений с США. А генсек НАТО Йенс Столтенберг акцентирует, что российско-украинская война и ее возможный исход повлияют на решение КНР атаковать или не атаковать Тайвань. Как может далее действовать Китай? Есть ли вероятность, что он предпочтет уменьшить явную и тайную поддержку РФ ради того, чтобы сохранить нормальные отношения с Европой, а, возможно, и улучшить отношения с США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Фактор России" Китай будет разыгрывать в своих интересах, усиливая свой геополитический вес

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

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"Китайский выбор – очевиден. К сожалению, в Украине в отношении Китая зачастую сгущают краски, преувеличивая уровень поддержки, которую он оказывается России. На самом деле, КНР относится к РФ как к большому сырьевому придатку. Российский внутренний рынок с точки зрения продажи своих товаров Пекину особо не интересен вследствие низкой платежеспособности россиян, низкой емкости данного рынка. Для сравнения – товарооборот КНР и РФ составляет порядка 190 млрд долларов (причем в основном за счет продажи российского сырья в Китай), а торговый оборот Китая с ЕС и США – примерно 1,4 трлн долларов (и это в основном экспорт китайских товаров на рынки этих стран, а также импорт высокотехнологичного оборудования, технологий)".

Именно поэтому, поясняет эксперт, выбор в пользу расширения отношений КНР с Западом очевиден. Именно поэтому, акцентирует он, Пекину крайне важно анализировать полутона и полунамёки, которые заложены в тех или иных формулировках, фразах, официальных заявлениях и определениях американцев и европейцев.

"Самим Китаем его отношения с США определены как конструктивное сотрудничество. А отношения с Россией – как взаимодействие и дружба. Дружба – это просто красивый исторический реверанс. А взаимодействие – просто некая координация в тех или иных направлениях. Тогда как с США – речь, подчеркиваю, о конструктивном сотрудничестве. Что на ступень выше (с точки зрения насыщения смыслами), чем эфемерные взаимодействие и дружба", – поясняет Алексей Кущ.

Что же до знаменитой фразы о "стратегическом партнерстве" Китая и России, то эксперт напоминает, что КНР уточняла – она намерена стоять с РФ спиной к спине.

"Китаеведы обратили внимание, что речь не о "плечом к плечу" (что означало бы некие совместные действия), а "спиной к спине" (что подразумевает обещание Китая не бить Россию в спину, воспользовавшись ее колоссальным ослаблением из-за войны против Украины). Следует понимать, что Китай – это самая большая экономика мира в течение ближайших десятилетий. Скорее всего, к 2050 году КНР станет технологической сверхдержавой. Будет проводить так называемую "скрытую приватизацию" природных ресурсов Сибири. Но для такого рывка Пекину крайне важно взаимодействовать с развитыми экономиками мира – европейской, американской. А Россия тут – лишь сырьевой интерес, а также интерес балансировки в глобальном треугольнике КНР-США-РФ, где традиционно разыгрывается "третий – лишний". В прошлом таким лишним стал СССР. В настоящем уже становится и точно станет в будущем его правопреемница – Россия", – отмечает Алексей Кущ.

При этом, продолжает он, "фактор России" Китай будет разыгрывать в своих интересах, усиливая свой геополитический вес, свои переговорные позиции в отношениях с США. Точно так же, как делал во времена Холодной войны.

"Фактически, Си Цзиньпин в этом – продолжатель работы Дэн Сяопина, который никогда не занимал пост руководителя страны, но был фактическим руководителем Китая с конца 1970-х до начала 1990-х гг. Это два крупнейших китайских руководители после Мао Цзэдуна", – считает эксперт.

Украине, уверен он, важно формировать свой китайский вектор.

"Наконец, президент Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, после чего появился украинский посол в КНР. Как бы это ни было, Киеву важно налаживать взаимоотношения с Пекином. Китай – один из крупнейших геополитических игроков. На него в значительной мере смотрит часть Азии, Африки, Латинской Америки. Теперь у нас на китайском направлении есть положительные новости. Следующий шаг – выработка правильного понимания политики КНР на уровне общественного мнения. Тут мы, увы, в основном питаемся стереотипами и клише, которые забрасываются, в том числе, из России, – отмечает Алексей Кущ. – А Москве очень выгодно формировать миф о том, что ее поддерживать Китай, что он чуть ли не принимает косвенного участия в этой войне на стороне РФ (путем поставок некой мифической военной помощи и еще чего-то подобного). Это чисто кремлевские информационно-психологические операции, имеющие целью усложнить отношения КНР с Украиной и Западом, показать, что Россия якобы не оказалась в геополитической изоляции".

Терять отношения с ЕС, идти в лобовую конфронтацию с ним и США ради уже едва дышащей России – точно не в национальных интересах Китая

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко поделился таким мнением:

"Я не знаю, выбрали ли китайцы старую стратегию сидеть на берегу реки и ожидать, пока мимо проплывать труп врага. Но я предполагаю, что они очень хотят, чтобы река превратилась в молочную, а берега – в кисельные. Страна, которая четко заточена на свои национальные интересы (реальные, а не придуманные, как у РФ), будет искать выгоду везде. Терять отношения с ЕС, идти в лобовую конфронтацию с ним и США ради уже едва дышащей России – точно не в национальных интересах Китая. Ресурсы из РФ он и так будет черпать, свои товары – и так туда сбывать. Понятно, что отказываться от таких выгод Пекин не станет. Но не станет он и подставляться ради меньшей выгоды, теряя большую. А большая у него – как раз таки в торговле с ЕС и США".

Сергей Дойко напоминает недавние заявления МИД КНР, что они заинтересованы в углублении китайско-американских отношений. И то же недавнее голосования Китая за резолюцию Генассамблеи ООН, в преамбуле которой говорится о российской агрессии, о многом говорит, считает эксперт.

"Да, официально КНР не признала то, что творит РФ – агрессией. Но резолюцию с такой формулировкой – поддержала. Весьма удобная двойственность позиции. Чисто азиатская дипломатия. Гибкая. Не знаю, насколько мудрая. Но экономически – выгодная для Китая. По крайней мере, на данном этапе. Где важно не перегнуть, не переборщить, – поясняет Сергей Дойко. – Когда я общался с адвокатом, политическим стратегом, членом Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрием Ванетиком, он очертил американское видение китайской политики: понимая, что не выгодно ссорится с Европой и США, Пекин способе надавить на РФ. Чтобы та прекратила эскалацию. При этом – ни с кем ссориться не собирается. Такая вот двухпозиционность. И вашим, и нашим. Китай, вроде как, не против развивать отношения с Западом, и вроде как – за мир (чтобы торговать лучше-быстрее-многогранней). Но и открыто осуждать РФ не спешит. Китайцы думают лишь о своей выгоде, оценивая при этом геополитическую ситуацию. Вторая экономика мира это позволяет. Думает о своей прибыли. Но и под санкции подставляться не будет".

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