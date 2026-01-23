logo

Главная Новости Мир ЕС В ЕС делают ход на опережение по мирным переговорам: что заявили относительно будущего Украины
НОВОСТИ

В ЕС делают ход на опережение по мирным переговорам: что заявили относительно будущего Украины

В Брюсселе сообщили о сближении позиций с США и Киевом и ожидают ответа Москвы

23 января 2026, 07:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз продвинулся в подготовке комплексных пакетов предложений для Украины в сфере безопасности и послевоенного процветания. Теперь дальнейший шаг остается за Россией. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после внеочередного заседания Европейского совета, сообщает "Интерфакс-Украина".

В ЕС делают ход на опережение по мирным переговорам: что заявили относительно будущего Украины

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

По ее словам, вопрос поддержки Украины стал одной из ключевых тем обсуждения лидеров ЕС. Работа над гарантиями безопасности и аспектами возможных мирных переговоров, в том числе обсуждавшихся на встрече в Париже 6 января, дала "хороший прогресс". 

"И теперь мы ждем ответа России", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Отдельно президент Еврокомиссии остановилась на так называемом пакете процветания. По ее словам, переговорщики находятся близко к соглашению с США и Украиной о создании единой системы обеспечения экономического восстановления. Речь идет о совместном документе, который отражает коллективное видение ЕС, США и Украины относительно послевоенного будущего страны.

Документ опирается на оценку потребностей Украины Всемирным банком и строится вокруг пяти ключевых направлений. Среди них — повышение производительности за счет бизнес-реформ и конкуренции, ускоренная интеграция в единый рынок ЕС, масштабное привлечение инвестиций, усиление координации доноров и проведение фундаментальных реформ. Последние включают укрепление верховенства права, антикоррупционные меры и модернизацию государственного управления — как основу доверия инвесторов.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС уже активно формирует будущее Украины как современной, суверенной и свободной страны. Кроме того, на фоне атак РФ на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Евросоюз удваивает помощь Киеву. В частности, на этой неделе будут развернуты 447 аварийных генераторов для обеспечения электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина еще перед переговорами в ОАЭ намекнули, что война будет продолжаться.




Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1138774.html
