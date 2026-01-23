Переговоры представителей США и российского диктатора Владимира Путина "были конструктивными и предельно откровенными". Теперь ожидается участие российской группы в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу. Соответствующее заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков. Фото: из открытых источников

"Переговоры Путина с Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом были конструктивными и предельно откровенными, заявил Ушаков" – отметил Ушаков.

Он добавил, что во время переговоров якобы "констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно".

Также Ушаков подтвердил участие российской стороны в трехсторонней встрече в Абу-Даби.

По его словам, возглавит российскую рабочую группу начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

"Договорились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины", – отметил Юрий Ушаков.

По его словам, в состав рабочей группы по вопросам безопасности от России на переговорах в Абу-Даби вошли представители руководства Минобороны. Российская делегация, которая отправится в Абу-Даби, получила от Путина конкретные инструкции.

Также Ушаков добавил, что Россия продолжит войну, последовательно добиваясь абсолютно всех целей "СВО". Остановка "СВО" якобы возможна только в том случае, если удастся достичь урегулирования политико-дипломатическими средствами.

