У ЄС роблять хід на випередження щодо мирних переговорів: що заявили щодо майбутнього України
У ЄС роблять хід на випередження щодо мирних переговорів: що заявили щодо майбутнього України

У Брюсселі повідомили про зближення позицій зі США та Києвом і очікують на відповідь Москви

23 січня 2026, 07:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз просунувся у підготовці комплексних пакетів пропозицій для України у сфері безпеки та повоєнного процвітання. Тепер подальший крок залишається за Росією. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після позачергового засідання Європейської ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У ЄС роблять хід на випередження щодо мирних переговорів: що заявили щодо майбутнього України

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

За її словами, питання підтримки України стало однією з ключових тем обговорення лідерів ЄС. Робота над гарантіями безпеки та аспектами можливих мирних переговорів, у тому числі 6 січня, що обговорювалися на зустрічі в Парижі, дала "хороший прогрес".

"І тепер ми чекаємо на відповідь Росії", — підкреслила фон дер Ляєн.

Окремо президент Єврокомісії зупинився на так званому пакеті процвітання. За її словами, переговорники перебувають близько до угоди зі США та Україною щодо створення єдиної системи забезпечення економічного відновлення. Йдеться про спільний документ, який відображає колективне бачення ЄС, США та України щодо повоєнного майбутнього країни.

Документ спирається на оцінку потреб України Світовим банком та будується навколо п'яти ключових напрямків. Серед них підвищення продуктивності за рахунок бізнес-реформ та конкуренції, прискорена інтеграція в єдиний ринок ЄС, масштабне залучення інвестицій, посилення координації донорів та проведення фундаментальних реформ. Останні включають зміцнення верховенства права, антикорупційні заходи та модернізацію державного управління як основу довіри інвесторів.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС вже активно формує майбутнє України як сучасної, суверенної та вільної країни. Крім того, на тлі атак РФ на цивільну та енергетичну інфраструктуру Євросоюз подвоює допомогу Києву. Зокрема, цього тижня буде розгорнуто 447 аварійних генераторів для забезпечення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Путіна ще перед переговорами в ОАЕ натякнули, що війна продовжуватиметься.




Джерело: https://interfax.com.ua/news/general/1138774.html
