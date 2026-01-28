В ЕС готовятся изменить ключевое правило: это будет катастрофа для Орбана

Европейский Союз готовится к одному из наиболее существенных институциональных изменений за последние годы и намерен пересмотреть принцип единодушия в области внешней политики и безопасности. Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала постепенно перейти к голосованию квалифицированным большинством, что фактически лишит отдельные страны возможности блокировать решение всего блока.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас, выступая на конференции Европейского оборонного агентства, подчеркнула, что мир стремительно меняется, а Европа больше не может позволить себе медлительность. По ее словам, единодушие все чаще используется как рычаг политического шантажа.

"Единогласие означает, что мы не всегда можем действовать с необходимой скоростью. Конечно, между государствами-членами существуют разногласия в политике. Это вполне естественно. Но единодушие также используется некоторыми как инструмент торга, и не может быть так, что вето одной страны определяет политику для других. Мы должны решиться рассмотреть вопрос Q, то есть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности", – заявила Каллас.

Голосование квалифицированным большинством предполагает поддержку не менее 55% стран ЕС, представляющих не менее 65% населения Евросоюза. Такой механизм уже давно применяется в большинстве сфер и позволяет избегать заморозки решений. В сфере внешней политики и безопасности его введение означало бы более быструю реакцию ЕС на глобальные кризисы, в частности, войну в Украине.

Для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана эти изменения могут оказаться настоящим ударом. Будапешт неоднократно блокировал санкции против России и решение финансовой помощи Киеву, используя право вето как инструмент давления на Брюссель.

