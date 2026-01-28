logo

В ЕС готовятся изменить ключевое правило: это будет катастрофа для Орбана
НОВОСТИ

В ЕС готовятся изменить ключевое правило: это будет катастрофа для Орбана

В Евросоюзе обсуждают переход к голосованию квалифицированным большинством. Это может лишить Орбана главного инструмента давления на ЕС.

28 января 2026, 13:53
Автор:
avatar

Slava Kot

Европейский Союз готовится к одному из наиболее существенных институциональных изменений за последние годы и намерен пересмотреть принцип единодушия в области внешней политики и безопасности. Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала постепенно перейти к голосованию квалифицированным большинством, что фактически лишит отдельные страны возможности блокировать решение всего блока.

В ЕС готовятся изменить ключевое правило: это будет катастрофа для Орбана

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас, выступая на конференции Европейского оборонного агентства, подчеркнула, что мир стремительно меняется, а Европа больше не может позволить себе медлительность. По ее словам, единодушие все чаще используется как рычаг политического шантажа.

"Единогласие означает, что мы не всегда можем действовать с необходимой скоростью. Конечно, между государствами-членами существуют разногласия в политике. Это вполне естественно. Но единодушие также используется некоторыми как инструмент торга, и не может быть так, что вето одной страны определяет политику для других. Мы должны решиться рассмотреть вопрос Q, то есть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности", – заявила Каллас.

Голосование квалифицированным большинством предполагает поддержку не менее 55% стран ЕС, представляющих не менее 65% населения Евросоюза. Такой механизм уже давно применяется в большинстве сфер и позволяет избегать заморозки решений. В сфере внешней политики и безопасности его введение означало бы более быструю реакцию ЕС на глобальные кризисы, в частности, войну в Украине.

Для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана эти изменения могут оказаться настоящим ударом. Будапешт неоднократно блокировал санкции против России и решение финансовой помощи Киеву, используя право вето как инструмент давления на Брюссель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил, что Украина стремится вступить в ЕС в 2027 году.

Также "Комментарии" писали, что Орбан угрожает не пускать Украину в ЕС 100 лет.



Источник: https://www.eeas.europa.eu/eeas/hrvp-kaja-kallas-keynote-speech-european-defence-agency-annual-conference-2026_en
