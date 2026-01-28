У ЄС готуються змінити ключове правило: це буде катастрофа для Орбана

Європейський Союз готується до однієї з найсуттєвіших інституційних змін за останні роки та збирається переглянути принцип одностайності у сфері зовнішньої політики та безпеки. Глава європейської дипломатії Кая Каллас закликала поступово перейти до голосування кваліфікованою більшістю, що фактично позбавить окремі країни можливості блокувати рішення всього блоку.

Кая Каллас. Фото з відкритих джерел

Кая Каллас під час промови на конференції Європейського оборонного агентства наголосила, що світ стрімко змінюється, а Європа більше не може дозволити собі повільність. За її словами, одностайність дедалі частіше використовується як важіль політичного шантажу.

"Одностайність означає, що ми не завжди можемо діяти з необхідною швидкістю. Звичайно, між державами-членами існують розбіжності в політиці. Це цілком природно. Але одностайність також використовується деякими як інструмент торгу, і не може бути так, що вето однієї країни визначає політику для інших. Ми повинні наважитися розглянути питання Q, тобто поступове розширення кваліфікованої більшості в спільній зовнішній політиці та політиці безпеки", — заявила Каллас.

Голосування кваліфікованою більшістю передбачає підтримку щонайменше 55% країн ЄС, які представляють не менше 65% населення Євросоюзу. Такий механізм уже давно застосовується в більшості сфер і дозволяє уникати замороження рішень. У сфері зовнішньої політики та безпеки його запровадження означало б швидшу реакцію ЄС на глобальні кризи, зокрема війну в Україні.

Для прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ці зміни можуть стати справжнім ударом. Будапешт неодноразово блокував санкції проти Росії та рішення щодо фінансової допомоги Києву, використовуючи право вето як інструмент тиску на Брюссель.

