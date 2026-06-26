В ЕС хотят продлить защиту украинцев, но не для всех: детали

Европейская комиссия выступила с предложением продлить срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год, а именно до марта 2028 года. Об этом сообщил Еврокомиссар по миграции Маркус Бруннер.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Поскольку война продолжается, наша помощь тоже должна продолжаться. Поэтому мы представим сегодня предложение продлить временную защиту на еще один год", — заявил Маркус Бруннер.

При этом Брюссель вводит правило. Временную защиту больше не будут предоставлять новоприбывшим мужчинам 23-60 лет, подлежащие мобилизации. Однако те граждане этой категории, которые оформили статус раньше, будут иметь право оставаться и дальше.

Читайте на портале "Комментарии" — европейские страны не должны спешить со сворачиванием программ поддержки украинцев, покинувших свои дома из-за войны. С таким призывом выступил комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О'Флаерти, предупредив, что преждевременное ограничение временной защиты может поставить миллионы людей в крайне затруднительное положение.

По его словам, на март 2026 года около 4,3 миллиона украинцев пользуются механизмом временной защиты в странах Европейского Союза. В то же время в ряде государств все активнее обсуждается возможность сокращения социальной поддержки, пересмотра правил пребывания и ограничения защиты для отдельных категорий украинцев, в частности мужчин призывного возраста или выходцев из регионов, которые считаются относительно безопасными.

Комиссар подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине не создает условий для безопасного и достойного возвращения граждан. Он обратил внимание, что российские удары продолжают наносить ущерб гражданскому населению по всей стране, включая западные области, а количество жертв среди мирных жителей в последнее время достигло наивысшего уровня с начала полномасштабной войны.



