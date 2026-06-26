У Раді Європи зробили нову заяву щодо згортання тимчасового захисту для українців у ЄС

Європейські країни не повинні поспішати зі згортанням програм підтримки українців, які залишили свої домівки через війну. Із таким закликом виступив комісар з прав людини Ради Європи Майкл О'Флаєрті, застерігши, що передчасне обмеження тимчасового захисту може поставити мільйони людей у вкрай складне становище.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За його словами, станом на березень 2026 року близько 4,3 мільйона українців користуються механізмом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Водночас у низці держав дедалі активніше обговорюють можливість скорочення соціальної підтримки, перегляду правил перебування та обмеження захисту для окремих категорій українців, зокрема чоловіків призовного віку або вихідців із регіонів, які вважаються відносно безпечними.

Комісар наголосив, що нинішня ситуація в Україні не створює умов для безпечного і гідного повернення громадян. Він звернув увагу, що російські удари продовжують завдавати шкоди цивільному населенню по всій країні, включно із західними областями, а кількість жертв серед мирних жителів останнім часом досягла найвищого рівня від початку повномасштабної війни.

О'Флаєрті також застеріг від автоматичних відмов у захисті на основі загальних критеріїв. На його думку, рішення щодо кожної людини мають ухвалюватися індивідуально з урахуванням конкретних обставин. Він попередив, що жорсткі обмеження можуть не лише погіршити становище українців, а й змусити багатьох звертатися за статусом біженця замість тимчасового захисту.

У підсумку комісар закликав держави Ради Європи зберігати механізми захисту стільки, скільки цього вимагатиме безпекова ситуація, не стимулювати людей до повернення адміністративним чи фінансовим тиском і забезпечити особливу увагу найбільш уразливим категоріям громадян.

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