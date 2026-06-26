У ЄС хочуть подовжити захист українців, але не для всіх: деталі

Європейська комісія виступила з пропозицією подовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік, а саме – до березня 2028 року. Про це повідомив Єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

"Оскільки війна продовжується, наша допомога також має продовжуватися. Тому ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити тимчасовий захист на ще один рік", — заявив Маркус Бруннер.

При цьому Брюссель вводить правило. Тимчасовий захист більше не надаватимуть новоприбулим чоловікам 23-60 років, які підлягають мобілізації. Проте ті громадяни цієї категорії, які оформили статус раніше, матимуть право залишатися й надалі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські країни не повинні поспішати зі згортанням програм підтримки українців, які залишили свої домівки через війну. Із таким закликом виступив комісар з прав людини Ради Європи Майкл О'Флаєрті, застерігши, що передчасне обмеження тимчасового захисту може поставити мільйони людей у вкрай складне становище.

За його словами, станом на березень 2026 року близько 4,3 мільйона українців користуються механізмом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Водночас у низці держав дедалі активніше обговорюють можливість скорочення соціальної підтримки, перегляду правил перебування та обмеження захисту для окремих категорій українців, зокрема чоловіків призовного віку або вихідців із регіонів, які вважаються відносно безпечними.

Комісар наголосив, що нинішня ситуація в Україні не створює умов для безпечного і гідного повернення громадян. Він звернув увагу, що російські удари продовжують завдавати шкоди цивільному населенню по всій країні, включно із західними областями, а кількість жертв серед мирних жителів останнім часом досягла найвищого рівня від початку повномасштабної війни.



