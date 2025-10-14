В ЕС хотят расширить стену дронов: какие государства могут оказаться под защитой

Рубрики
Еврокомиссия предлагает расширить инициативу под названием "стена дронов" на восточном фланге Европы для защиты всего континента после того, как некоторые страны заявили, что чувствуют себя обделёнными вниманием и не чувствуют себя в безопасности. Об этом сообщает Reuters.
По данным нескольких неназванных чиновников ЕС, предложение о более широкой "Европейской инициативе по защите от дронов" будет включено в "дорожную карту оборонной готовности", которую в четверг представит Еврокомиссия.
Представители Еврокомиссии заявили, что идея заключается в том, чтобы противодействовать будущим вторжениям путем создания сети датчиков, систем электронного глушения и оружия от стран Балтии до Черного моря.
Государства Восточной Европы положительно отреагировали на это предложение, но страны южной и западной Европы заявили, что оно пренебрегает угрозами дронов в их части континента.
Комиссар Европейской обороны Андрюс Кубилюс также намекнул на изменения, использовав как старое, так и новое названия проекта во время выступления на конференции по вопросам обороны в Брюсселе.
Читайте также на портале "Комментарии" — четыре крупнейшие экономики ЕС призывают к осторожности в отношении нового плана противодействия вторжениям дронов, проявляя разногласия с лидерами стран Балтии и Скандинавии. Об этом говорится в публикации Euraciv.
Прибыв на неформальный европейский саммит в Копенгагене в среду, лидеры ЕС высказали очень разные мнения относительно плана Европейской комиссии по усилению безопасности воздушного пространства вдоль восточного фланга, известного как "стена дронов".