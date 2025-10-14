logo

BTC/USD

110980

ETH/USD

3950.16

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В ЕС хотят расширить стену дронов: какие государства могут оказаться под защитой
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС хотят расширить стену дронов: какие государства могут оказаться под защитой

Reuters пишет о том, что Еврокомиссия предлагает расширить "стену дронов" на все страны ЕС

14 октября 2025, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Еврокомиссия предлагает расширить инициативу под названием "стена дронов" на восточном фланге Европы для защиты всего континента после того, как некоторые страны заявили, что чувствуют себя обделёнными вниманием и не чувствуют себя в безопасности. Об этом сообщает Reuters.

В ЕС хотят расширить стену дронов: какие государства могут оказаться под защитой

Стена дронов. Фото: из открытых источников

По данным нескольких неназванных чиновников ЕС, предложение о более широкой "Европейской инициативе по защите от дронов" будет включено в "дорожную карту оборонной готовности", которую в четверг представит Еврокомиссия.

Представители Еврокомиссии заявили, что идея заключается в том, чтобы противодействовать будущим вторжениям путем создания сети датчиков, систем электронного глушения и оружия от стран Балтии до Черного моря.

Государства Восточной Европы положительно отреагировали на это предложение, но страны южной и западной Европы заявили, что оно пренебрегает угрозами дронов в их части континента.

Комиссар Европейской обороны Андрюс Кубилюс также намекнул на изменения, использовав как старое, так и новое названия проекта во время выступления на конференции по вопросам обороны в Брюсселе.

"Мы предлагаем "Европейскую стену из дронов", точнее "Европейскую инициативу по защите от дронов" — как сеть борьбы с дронами для защиты всей Европы и другие флагманские оборонные проекты", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — четыре крупнейшие экономики ЕС призывают к осторожности в отношении нового плана противодействия вторжениям дронов, проявляя разногласия с лидерами стран Балтии и Скандинавии. Об этом говорится в публикации Euraciv.

Прибыв на неформальный европейский саммит в Копенгагене в среду, лидеры ЕС высказали очень разные мнения относительно плана Европейской комиссии по усилению безопасности воздушного пространства вдоль восточного фланга, известного как "стена дронов".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости