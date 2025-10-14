У ЄС хочуть розширити стіну дронів: які держави можуть опинитися під захистом

Єврокомісія пропонує розширити ініціативу під назвою "стіна дронів" на східному фланзі Європи для захисту всього континенту після того, як деякі країни заявили, що почуваються обділеними увагою і не почуваються в безпеці. Про це повідомляє Reuters.

Стіна дронів. Фото: з відкритих джерел

За даними кількох неназваних чиновників ЄС, пропозиція про ширшу "Європейську ініціативу щодо захисту від дронів" буде включена до "дорожньої карти оборонної готовності", яку у четвер представить Єврокомісія.

Представники Єврокомісії заявили, що ідея полягає в тому, щоби протидіяти майбутнім вторгненням шляхом створення мережі датчиків, систем електронного глушіння та зброї від країн Балтії до Чорного моря.

Держави Східної Європи позитивно відреагували на цю пропозицію, але країни південної та західної Європи заявили, що вона нехтує загрозами дронів у їхній частині континенту.

Комісар Європейської оборони Андрюс Кубілюс також натякнув на зміни, використавши як стару, так і нову назву проекту під час виступу на конференції з питань оборони у Брюсселі.

"Ми пропонуємо "Європейську стіну з дронів", точніше "Європейську ініціативу щодо захисту від дронів" — як мережа боротьби з дронами для захисту всієї Європи та інші флагманські оборонні проекти", — сказав він.

Прибувши на неформальний європейський саміт у Копенгагені в середу, лідери ЄС висловили різні думки щодо плану Європейської комісії з посилення безпеки повітряного простору вздовж східного флангу, відомого як "стіна дронів".



