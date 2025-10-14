logo_ukra

BTC/USD

110980

ETH/USD

3950.16

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС У ЄС хочуть розширити стіну дронів: які держави можуть опинитися під захистом
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЄС хочуть розширити стіну дронів: які держави можуть опинитися під захистом

Reuters пише про те, що Єврокомісія пропонує розширити "стіну дронів" на всі країни ЄС

14 жовтня 2025, 15:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Єврокомісія пропонує розширити ініціативу під назвою "стіна дронів" на східному фланзі Європи для захисту всього континенту після того, як деякі країни заявили, що почуваються обділеними увагою і не почуваються в безпеці. Про це повідомляє Reuters.

У ЄС хочуть розширити стіну дронів: які держави можуть опинитися під захистом

Стіна дронів. Фото: з відкритих джерел

За даними кількох неназваних чиновників ЄС, пропозиція про ширшу "Європейську ініціативу щодо захисту від дронів" буде включена до "дорожньої карти оборонної готовності", яку у четвер представить Єврокомісія.

Представники Єврокомісії заявили, що ідея полягає в тому, щоби протидіяти майбутнім вторгненням шляхом створення мережі датчиків, систем електронного глушіння та зброї від країн Балтії до Чорного моря.

Держави Східної Європи позитивно відреагували на цю пропозицію, але країни південної та західної Європи заявили, що вона нехтує загрозами дронів у їхній частині континенту.

Комісар Європейської оборони Андрюс Кубілюс також натякнув на зміни, використавши як стару, так і нову назву проекту під час виступу на конференції з питань оборони у Брюсселі.

"Ми пропонуємо "Європейську стіну з дронів", точніше "Європейську ініціативу щодо захисту від дронів" — як мережа боротьби з дронами для захисту всієї Європи та інші флагманські оборонні проекти", — сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чотири найбільші економіки ЄС закликають до обережності щодо нового плану протидії вторгненням дронів, виявляючи розбіжності з лідерами країн Балтії та Скандинавії. Про це йдеться у публікації Euraciv.

Прибувши на неформальний європейський саміт у Копенгагені в середу, лідери ЄС висловили різні думки щодо плану Європейської комісії з посилення безпеки повітряного простору вздовж східного флангу, відомого як "стіна дронів".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини