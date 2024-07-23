В ЕС хотят видеть Россию на следующем Саммите мира, но есть нюанс

Украина продолжит искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием России, но не на условиях российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

"Я убежден в том, что Президент Зеленский будет продолжать наступление в этих переговорах, чтобы иметь следующую конференцию в присутствии России. Это реально, безусловно. Мы уже сказали то, что было сказано — следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что Путин сказал во время визита премьера (Венгрии — ред.) Орбана в Москву?", – отметил Боррель.

Он согласился с тем, что нужно каждый день искать варианты скорейшего мира в Украине через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это основа точно не должна быть путинской.

Жозеп Боррель сообщил, что во время общения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после Саммита мира в Швейцарии.

Они согласились, что должно быть проведено больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.

"Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит. Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите", – отметил топ-дипломат.

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