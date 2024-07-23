В ЕС хотят видеть Россию на следующем Саммите мира, но есть нюанс

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Кравцев Сергей
Украина продолжит искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием России, но не на условиях российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.
Саммит мира. Фото: из открытых источников
Он согласился с тем, что нужно каждый день искать варианты скорейшего мира в Украине через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это основа точно не должна быть путинской.
Жозеп Боррель сообщил, что во время общения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после Саммита мира в Швейцарии.
Они согласились, что должно быть проведено больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.
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