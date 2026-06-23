В ЕС категорически забили тревогу из-за очевидного превосходства Кремля в войне: громкое заявление

Европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс обратил внимание на значительный разрыв между Россией и странами Европейского Союза в сфере производства ракетного вооружения. Об этом он заявил во время состоявшегося в Брюсселе Европейского саммита по обороне и безопасности.

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Чиновник привел статистику, свидетельствующую о существенном преимуществе российского военно-промышленного комплекса европейским производителям. По его словам, в течение прошлого года Россия изготовила около двух тысяч ракет разных типов, включая баллистические и крылатые. В то же время страны ЕС за этот же период смогли выработать лишь около 250 крылатых ракет, не выпустив ни одной баллистической.

"В прошлом году Россия произвела 2 000 ракет – баллистических и крылатых. Мы в Европе произвели только 250 крылатых ракет и ни одной баллистической. Украинцы в прошлом году начали производить ракеты Flamingo. В этом году они произведут 700 таких ракет", – подчеркнул Кубилюс.

Еврокомиссар отметил, что такая разница в производственных возможностях представляет серьезный вызов безопасности Европы. По его мнению, нынешние темпы развития оборонной промышленности ЕС не соответствуют уровню угроз, стоящих перед континентом в условиях войны России против Украины и общего ухудшения ситуации безопасности.

Отдельно Кубилюс отметил прогресс украинского оборонного сектора. Он обратил внимание на запуск производства ракет Flamingo в Украине и прогнозируемое существенное увеличение их выпуска в этом году. По его словам, украинская оборонная ветвь демонстрирует способность быстро наращивать производственные мощности даже в условиях полномасштабной войны.

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