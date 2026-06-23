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У ЄС категорично забили на сполох через очевидну перевагу Кремля у війні: гучна заява

Єврокомісар пояснив причини успіхів української оборонної промисловості

23 червня 2026, 19:00
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Клименко Елена

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс звернув увагу на значний розрив між Росією та країнами Європейського Союзу у сфері виробництва ракетного озброєння. Про це він заявив під час Європейського саміту з оборони та безпеки, який відбувся у Брюсселі.

У ЄС категорично забили на сполох через очевидну перевагу Кремля у війні: гучна заява

Фото: з відкритих джерел

Посадовець навів статистику, яка свідчить про суттєву перевагу російського військово-промислового комплексу над європейськими виробниками. За його словами, протягом минулого року Росія виготовила близько двох тисяч ракет різних типів, включно з балістичними та крилатими. Водночас країни ЄС за цей самий період змогли виробити лише приблизно 250 крилатих ракет, не випустивши жодної балістичної. 

"Минулого року Росія виробила 2 000 ракет — балістичних і крилатих. Ми в Європі виробили лише 250 крилатих ракет і жодної балістичної. Українці минулого року почали виробляти ракети Flamingo. Цього року вони вироблять 700 таких ракет", – наголосив Кубілюс.

Єврокомісар зазначив, що така різниця у виробничих можливостях становить серйозний виклик для безпеки Європи. На його думку, нинішні темпи розвитку оборонної промисловості ЄС не відповідають рівню загроз, які постають перед континентом в умовах війни Росії проти України та загального погіршення безпекової ситуації.

Окремо Кубілюс відзначив прогрес українського оборонного сектору. Він звернув увагу на запуск виробництва ракет Flamingo в Україні та прогнозоване суттєве збільшення їхнього випуску вже цього року. За його словами, українська оборонна галузь демонструє здатність швидко нарощувати виробничі потужності навіть в умовах повномасштабної війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського не брати участі в Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026), яка має відбутися 25–26 червня у Гданську. Свою позицію польський посадовець оприлюднив 23 червня на сторінці в соціальній мережі X.



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