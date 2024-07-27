В ЕС может смениться лидер: The Economist указал, почему лихорадит Европу

В середине 2010-х годов, когда Европейский Союз сталкивался с рядом кризисов, Германия во главе с Ангелой Меркель была тем локомотивом, который помогал ЕС преодолевать вызовы. Вокруг правительства Германии вращалась остальная Европа. Однако теперь посетив Брюссель, можно услышать только истории о немецкой бездарности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Economist".

ЕС и Германия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что дисфункция трехпартийной коалиции Олафа Шольца распространяется на Европу, усложняя повседневные дела, потому что правящие партии Германии постоянно не могут прийти к согласию. Кажется, что Шольц не имеет способностей к терпеливому заключению соглашений, которым отличалась Меркель.

По словам журналистов, ложные ожидания немецкого руководства не являются ни новыми, ни легкими для преодоления. Коалиции, суды и федеральное устройство страны затрудняют принятие решений. Иногда все работает. Zeitenwende (слово, которое означает "смену эпох") стала настоящим изменением внешней политики и политики безопасности Германии, которую изложил Шольц после вторжения России в Украину. Германия наконец модернизирует свои вооруженные силы и отправляет оружие Украине. Также Берлин изменил энергетическую политику. Однако партнеры Германии чаще остаются разочарованными.

Авторы материала отмечают, плохая новость заключается в том, что времени мало. Все три правящие партии Германии победили на выборах в Европарламент в прошлом месяце и готовятся к парламентским выборам в сентябре 2025 года. У партий возникнет соблазн не так обращать внимание на то, что происходит с Европой, а подчеркнуть свои разногласия дома. В условиях роста геополитических рисков и стагнации европейской экономики это было бы недальновидным и опасным, поэтому Шольц и Германия должны активизироваться, считают журналисты.

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