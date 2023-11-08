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В ЕС на одного союзника Украины стало меньше: теперь уже официально

Правительство не утвердило 14-й пакет помощи на сумму 40,3 миллиона евро

сегодня, 18:05
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Кравцев Сергей
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Правительство Словакии отказалось утверждать 14-ый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро после обещания новоназначенного главы правительства Роберта Фицо отменить поддержку. Соответствующее предложение об оказании помощи подавало на рассмотрение чиновников бывшее руководство Министерства обороны Словацкой Республики. Соответственно Братислава перестает быть союзником Украины в войне против России и дает понять, что больше не отправит Киеву ничего, что может быть связано с вооружением. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "TASR". 

В ЕС на одного союзника Украины стало меньше: теперь уже официально

Словакия. Фото из открытых источников

Отмечается, что в пакет должны были войти: 4 миллиона единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восемь минометов и 1200 мин.


Всего за период полномасштабного российского вторжения Словакия предоставила Украине 671 миллион евро военной помощи и утвердила 13 соответствующих пакетов. 

В сентябре в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала партия Smer политика Роберта Фицо, который не скрывал своих антиукраинских взглядов и изначально заявлял, что первым делом на посту премьера он отменит курс на поддержку Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – победа пророссийской партии на выборах в Словакии: что это значит для Украины – какие риски. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали непростую для Киева ситуацию.




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Источник: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2023110800000129
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SS

сегодня, 18:30

Деньги товар деньги! Не при коммунизме пидорасы живете! Платите деньги и будет оружие! Коммунизм твари обсираете, памятники уничтожаете! Ну так сосите большой капиталистический хуй!


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