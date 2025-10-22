В ЕС наконец-то определились на что будут давить, чтобы заставить Путина пойти на переговоры

Лидеры Европейского Союза решительно настроены утвердить 19-й пакет санкций против России на 23 октября после того, как Словакия сняла свои возражения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что новые меры направлены на то, чтобы лишить Москву энергетических доходов и усилить давление на Владимира Путина для начала переговоров.

Пакет включает запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года — на год раньше, чем планировалось ранее. Кроме того, ограничения коснутся российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж, которые помогают России обходить санкции.

"Я думаю, мы этого добьемся. Очень важно, чтобы Европейский Союз продолжал использовать свои рычаги давления на Россию — ту силу, которой мы обладаем, — чтобы помочь народу Украины", — заявил министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн.

