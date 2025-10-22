logo_ukra

У ЄС нарешті визначилися на що тиснуть, щоб змусити Путіна піти на переговори
У ЄС нарешті визначилися на що тиснуть, щоб змусити Путіна піти на переговори

Стадо відомо, що увійде до 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії

22 жовтня 2025, 15:30
Лідери Європейського Союзу рішуче налаштовані затвердити 19 пакет санкцій проти Росії на 23 жовтня після того, як Словаччина зняла свої заперечення. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

У ЄС нарешті визначилися на що тиснуть, щоб змусити Путіна піти на переговори

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що нові заходи спрямовані на те, щоб позбавити Москву енергетичних доходів та посилити тиск на Володимира Путіна для початку переговорів.

Пакет включає заборону на імпорт зрідженого газу з Росії з січня 2027 року — на рік раніше, ніж планувалося раніше. Крім того, обмеження стосуватимуться російських банків, фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптобірж, які допомагають Росії обходити санкції.

"Я думаю, ми цього досягнемо. Дуже важливо, щоб Європейський Союз продовжував використовувати свої важелі тиску на Росію — ту силу, яку ми маємо, — щоб допомогти народу України", — заявив міністр із європейських справ Ірландії Томас Бірн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор відверто тягне час, виставляючи американського лідера в Дональда Трампа не дуже добре перед усім світом. Для того, щоб показати Путіну, що це небезпечна тактика Трампу потрібно відправити українцям ту зброю, яку вони давно просять у Штатів і запровадити вторинні санкції насамперед проти Китаю. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише New York Post.

Журналісти зазначають, перший крок, на який має зважитися Трамп, це відправка Україні крилатих ракет Tomahawk і Barracuda – можливо, спочатку кількох, але охоче збільшити постачання, щоб дати Києву можливість вражати енергетичні об'єкти та військові заводи глибоко на території Росії.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/eu-leaders-to-approve-new-russia-sanctions-with-lng-ban
