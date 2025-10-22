У ЄС нарешті визначилися на що тиснуть, щоб змусити Путіна піти на переговори

Лідери Європейського Союзу рішуче налаштовані затвердити 19 пакет санкцій проти Росії на 23 жовтня після того, як Словаччина зняла свої заперечення. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Наголошується, що нові заходи спрямовані на те, щоб позбавити Москву енергетичних доходів та посилити тиск на Володимира Путіна для початку переговорів.

Пакет включає заборону на імпорт зрідженого газу з Росії з січня 2027 року — на рік раніше, ніж планувалося раніше. Крім того, обмеження стосуватимуться російських банків, фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптобірж, які допомагають Росії обходити санкції.

"Я думаю, ми цього досягнемо. Дуже важливо, щоб Європейський Союз продовжував використовувати свої важелі тиску на Росію — ту силу, яку ми маємо, — щоб допомогти народу України", — заявив міністр із європейських справ Ірландії Томас Бірн.

