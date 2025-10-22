У Трампа остаются две козырные карты в рукаве, чтобы склонить Путина к миру: детали

Российский диктатор откровенно тянет время, выставляя американского лидера в Дональда Трампа не в очень хорошем свете перед всем миром. Для того, чтобы показать Путину, что это опасная тактика Трампу нужно отправить украинцам то оружие, которое они давно просят у Штатов и ввести вторичные санкции, в первую очередь, против Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет New York Post.

Журналисты отмечают, первый шаг, на который должен решиться Трамп, это отправка Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda – возможно, сначала нескольких, но с готовностью увеличить поставки, чтобы дать Киеву возможность поражать энергетические объекты и военные заводы глубоко на территории России.

Второй шаг – это введение "вторичных санкций" против Китая и других стран, которые продолжают закупать огромные объемы российской нефти, финансируя таким образом военную машину Путина.

СМИ отмечает, тем временем Владимир Путин продолжает пытаться бомбами и дронами сломить Украину, нанося постоянные удары по гражданским объектам. Но он начинает сталкиваться с нехваткой людей на фронте, а падение мировых цен на нефть все сильнее сжимает его казну. Вся ситуация продолжает зависеть исключительно от Трампа, который терпеливо ждет.

