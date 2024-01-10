В ЕС нашли способ, как лишить Венгрию права голоса

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Slava Kot
Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа заявил, что знает, как можно прекратить шантаж Виктора Орбана в ЕС. Политик инициировал петицию, которая лишит Венгрию права голоса в Совете ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Правоцентристский депутат Петри Сарвамаа рассказал, что процедура лишения голоса запускается впервые за все время существования ЕС. Она предусмотрена во 2 статье 7 Договора о Европейском Союзе.
У членов ЕС есть время до 12 января, чтобы подписать петицию, которая лишит права голоса Венгрию в Евросовете. Далее петиция попадет к главе Европарламента Роберти Метсоли.
В петиции указано, что Венгрия постоянно нарушает верховенство права, а после попытки Орбана сорвать процесс, принятый всеми странами ЕС, предлагается принять соответствующие меры и лишить Будапешт права голоса.
Несмотря на это, дипломатические источники портала EUobserver подчеркивают, что инициатива Сарвамаа по Венгрии не будет реализована, ведь может повлиять на "структуру ротационного председательства в ЕС".
Напомним, что Венгрия блокирует решение о финансовой помощи Украине от ЕС, а также против вступления Украины в организацию. Как следствие, Орбан заявляет, что готов идти на уступки, однако выставляет свои условия к ЕС и Украине, которые дипломаты считают шантажом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия готова снять вето на 50 млрд для Украины и поставила одно условие.
Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан может возглавить Евросовет в 2024 году.
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