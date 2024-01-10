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В ЕС нашли способ, как лишить Венгрию права голоса

Европейский Союз приступил к первому этапу процедуры лишения Венгрии права голоса в Евросовете. Это поможет остановить шантаж Виктора Орбана по Украине и ЕС.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа заявил, что знает, как можно прекратить шантаж Виктора Орбана в ЕС. Политик инициировал петицию, которая лишит Венгрию права голоса в Совете ЕС.

В ЕС нашли способ, как лишить Венгрию права голоса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Правоцентристский депутат Петри Сарвамаа рассказал, что процедура лишения голоса запускается впервые за все время существования ЕС. Она предусмотрена во 2 статье 7 Договора о Европейском Союзе.

"Запустил историческую петицию, которая в случае успеха позволит лишить господина Орбана права голоса в Раде. Это существенно отличается от всего, что мы делали до сих пор", — пишет Сарвамаа в соцсети X.

У членов ЕС есть время до 12 января, чтобы подписать петицию, которая лишит права голоса Венгрию в Евросовете. Далее петиция попадет к главе Европарламента Роберти Метсоли.

"Сейчас или никогда. Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить это работать – лишить Орбана права голоса в Раде", — объясняет Сарвамаа и добавляет, что "мы показываем, что у ЕС запрещен шантаж".

В петиции указано, что Венгрия постоянно нарушает верховенство права, а после попытки Орбана сорвать процесс, принятый всеми странами ЕС, предлагается принять соответствующие меры и лишить Будапешт права голоса.

Несмотря на это, дипломатические источники портала EUobserver подчеркивают, что инициатива Сарвамаа по Венгрии не будет реализована, ведь может повлиять на "структуру ротационного председательства в ЕС".

Напомним, что Венгрия блокирует решение о финансовой помощи Украине от ЕС, а также против вступления Украины в организацию. Как следствие, Орбан заявляет, что готов идти на уступки, однако выставляет свои условия к ЕС и Украине, которые дипломаты считают шантажом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия готова снять вето на 50 млрд для Украины и поставила одно условие.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан может возглавить Евросовет в 2024 году.



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Источник: https://twitter.com/petrisarvamaa/status/1744627182175928741
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