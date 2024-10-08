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В ЕС назвали главную цель по помощи Украине в войне

ЕС намерен оставаться на стороне Киева столько, сколько потребуется

сегодня, 12:46
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Кравцев Сергей

Цель Европейского Союза остается прежней – поставить Украину в положение, позволяющее вести переговоры о мире на выгодных условиях, и помочь ей на пути к полноправному членству в Европейском Союзе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

В ЕС назвали главную цель по помощи Украине в войне

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Чиновник проинформировал, что на заседании Европейского совета 17-18 октября будут рассмотрены последние события в отношениях с Украиной.

Шефчович подчеркнул важность скорейшего достижения соглашения по предложению о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере до 35 миллиардов евро.

"Необходимо, чтобы средства были выделены до конца этого года, чтобы обеспечить Украине необходимое фискальное пространство", — заявил он, напоминая об обещании, данном G7 в июне.

Вице-президент Еврокомиссии также отметил усилия по подготовке Украины к предстоящей зиме.

"Вместе с нашими партнерами мы ремонтируем, переподключаем и стабилизируем энергоснабжение Украины", — сообщил Шефчович.

В рамках зимнего плана для Украины уже выделено 160 миллионов евро, что дополняет ранее предоставленные 2 миллиарда евро на энергетическую безопасность страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз продолжает искать способы, как обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 6,6 миллиарда евро. Брюсселю уже удалось найти один из вариантов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Отмечается, что Служба внешних связей ЕС рассматривает возможность разрешить странам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира. В будущем это позволило б передавать средства по согласию тех, кто их дал, а не добиваться единогласной поддержки.




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