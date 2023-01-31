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В ЕС назвали новую версию, почему Путин решил напасть на Украину

Ги Вергофстадт считает, что жестокое вторжение России является лишь попыткой Путина восстановить Советский Союз

сегодня, 20:16
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Автор:

Лиля Воробьева

В Кремле не решились бы на вторжение в Украину, если бы Великобритания не вышла бы из состава Европейского союза. Такую неожиданную версию назвал бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт. Об этом пишет Politico .

В ЕС назвали новую версию, почему Путин решил напасть на Украину

Ги Верхофстадт (фото из открытых источников)

По его мнению, "объединенная Европа, в борьбе с Путиным, в вопросах обороны, имела бы огромное значение".

Бывший уполномоченный Европейского парламента по Brexit заявил, что сильной и объединенной Европы, где в составе была Британия, могло быть достаточно, чтобы отказать Владимира Путина от полномасштабного вторжения в Украину.

"Я думаю, может быть, без Brexit не было вторжения. Я не знаю, я предполагаю, что он увидел бы гораздо более сильную и объединенную Европу с другой стороны. Жестокое вторжение России не имеет ничего общего с расширением НАТО. Это действительно попытка Путина восстановить старый Советский Союз", — сказал Ги Верхофстадт.

Кроме того, он выразил надежду, что однажды Британия снова присоединится к Европейскому союзу. А Украина тоже может присоединиться к блоку, "почему бы не в течение пяти лет?"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ЕС и Британия заключили торговое соглашение Brexit . Долгожданное торговое соглашение между Великобританией и ЕС было заключено всего за несколько дней до крайнего срока. Соглашение вступит в силу с 1 января 2021 г. и заменит существующие договоренности в рамках переходного периода. Соглашение, которое завершит выход Великобритании из блока, предотвратит угрозу резкого разрыва и заложит основы для новых отношений с ее крупнейшим и ближайшим торговым партнером. Это позволит торговлю товарами без тарифов и квот после 31 декабря, но это не относится к сфере услуг (около 80% экономики Великобритании) или к сектору финансовых услуг.



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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-war-russia-brexit-europe-guy-verhofstadt/
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