В ЕС назвали три важные реформы, которые ускорят вступление Украины

25 июня ЕС официально запустил процесс переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. На межправительственной конференции было объявлено три важных реформы, от которых будет зависеть темп присоединения Украины к ЕС.



Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб объяснила, что процесс переговоров состоит в том, чтобы Украина приняла и обеспечивала выполнение EU aquis – основные нормы и правила Евросоюза.

"ЕС ожидает, что Украина продолжит демонстрировать надежность обещаний и политической воли, внедряя необходимые реформы и достигая ощутимого прогресса в фундаментальном кластере", — сказала Лябиб.

Глава МИД Бельгии подчеркнула, что Украине нужно продолжать осуществлять реформы и назвала три основных направления, от которых зависит скорость вхождения Украины в Европейский Союз.

"Особое внимание следует уделить судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также защите и недискриминационному отношению к лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам", — заявила Лябиб.

По ее словам, Еврокомиссия будет следить за выполнением реформ, их прогрессом и будет отчитываться об этом процессе Европейскому совету.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавших, сколько украинцев считают, что Украина никогда не станет членом ЕС. Кроме того, стало известно, сколько украинцев поддерживают мнение, что Украине нужен Европейский Союз, а какое количество считает, что ЕС нужна Украина.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на новые санкции Европейского Союза против России за ее вторжение в Украину.







