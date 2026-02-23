logo

В ЕС назвали Венгрию позором для Европы: что вытворяет Будапешт
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС назвали Венгрию позором для Европы: что вытворяет Будапешт

Швеция подвергла критике Венгрию за блокирование 20-го пакета санкций ЕС против России.

23 февраля 2026, 13:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В Европейском Союзе обостряется дипломатический конфликт из-за позиции Будапешта по поводу новых санкций против России. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард назвала действия Венгрии "позором для Европы" после того, как Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций ЕС против РФ.

В ЕС назвали Венгрию позором для Европы: что вытворяет Будапешт

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард. Фото из открытых источников

Перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам Мария Мальмер Стенергард заявила, что все страны-члены должны "увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию". По ее словам, Брюссель должен использовать "все политические рычаги", чтобы убедить Венгрию и Словакию отказаться от блокировки. В конце министерша иностранных дел Швеции назвала решение Будапешта позорным.

"Это позор для Европы, и я ожидаю, что все страны ЕС сделают то, что сейчас необходимо, то есть увеличат поддержку Украины и усилят давление на Россию", – сказала Мария Мальмер Стенергард.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил позицию Будапешта с блокированием санкции против РФ тем, что Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба", атакованный Россией и через который Венгрия получает российскую нефть.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Венгрию проявить солидарность с Украиной. В то же время высокая представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас признала, что из-за позиции Будапешта принятие 20-го пакета санкций оказалось под угрозой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия выставила новый ультиматум. Чем сейчас угрожают Украине в команде Орбана.

Также "Комментарии" писали, что Украина резко ответила на ультиматум Венгрии и Словакии.



