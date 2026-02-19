В Угорщині виставили Україні новий ультиматум: чим тепер погрожують у Орбана

Угорщина заявила про можливість припинення експорту електроенергії та природного газу до України, якщо Київ не відновить транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба". Про це повідомив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш.

Гергей Гуйяш. Фото з відкритих джерел

Гергей Гуйяш на урядовій пресконференції заявив, що Будапешт розглядає "подальші контрзаходи", якщо українська сторона не змінить своєї позиції щодо поставок російської нафти. Напередодні Угорщина вже оголосила про зупинку постачання дизельного пального до України, однак тепер висуває ультимативні вимоги щодо електрики та газу.

"Будуть вжиті подальші контрзаходи, якщо український уряд не змінить свого рішення і продовжить зупиняти трубопровід "Дружба" на підставі неправдивих аргументів", – заявив Гуйяш.

У Будапешті вважають, що закриття нафтопроводу шкодить інтересам Угорщини та Словаччини і є політичним рішенням Києва. Також Гуйяш додав, що, на його думку, єдність Європейського Союзу найбільше випробовується не війною Росії проти України, а іншими кризами, зокрема через мігрантів.

Зауважимо, що Київ повідомив про зупинку нафтопроводу "Дружба" через російську атаку, яка відбулася на об’єкт у січні цього року. Однак Братислава і Будапешт звинувачують Україну у припиненні поставок російської нафти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо висунув ультиматум Зеленському через зупинку транзиту нафти з Росії та погрожує перестати продавати електроенергію Україні.

