В ЕС обратились с призывом к США: как это связано с дальнейшей поддержкой Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине в размере 60 млрд долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Мишель заявил, что поддержка Украины означает поддержку будущего украинского народа, а также "поддержку нашей собственной безопасности и процветания".

"И я хочу сказать это здесь с большой торжественностью тем, кто время от времени пытается внушить сомнения или подозрения: каждый европейский евро, мобилизованный для поддержки Украины, — это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и процветание. Это евро, вложенный в стабильность Европейского союза", — заявил глава Совета ЕС.

Он подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить 50 млрд евро Украине является "посланием всем тем, кто, как и мы, верит в демократические ценности и ценности свободы".

Шарль Мишель добавил, что это также послание нашим партнерам, которые на нашей стороне, чтобы поддержать Украину и украинский народ.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться к Палате представителей США с торжественным призывом быстро выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины", — заявил Мишель.

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