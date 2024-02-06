Действительно ли по указанию Трампа блокируют помощь Украине: кто и какую схему разыгрывает

Бывший президент США Дональд Трамп, являющийся наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на грядущих выборах, продолжает саботировать принятие законопроекта, в котором говорится о решении миграционных вопросов США и заложена помощь Украине. Он открыто призывает республиканцев в Конгрессе проголосовать против данного документа, по которому нашли консенсус в Сенате. Какова вероятность, что мы всё же получим необходимую помощь? Сохранились ли хоть у кого-то рычаги влияния на Трампа и радикальное крыло в Республиканской партии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп считает, что усиление Украины с помощью США может укрепить позиции Байдена

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает следующим образом:

Точнее – по его указанию. Похоже, он считает, что усиление Украины с помощью США может укрепить позиции Байдена. А, по логике Трампа, чем хуже ситуация для Байдена, тем лучше для Трампа". "На данный момент всё выглядит так, что прохождение через американский парламент (Палату представителей – так точно) законопроекта, где "зашита", в том числе поддержка Украины, заблокировано лично Трампом

Изначально, напоминает эксперт, именно по требованию республиканцев вопрос внешней поддержки (Украины, Израиля и Тайваня) объединили с вопросом укрепления границы с Мексикой. Похоже, был расчет, что демократы не пойдут на неудобные для себя компромиссы. И будет возможность обвинять их в нежелании решить острый для США вопрос нелегальной миграции.

Начали колебаться и сенаторы, хоть ранее брали участие в составлении данного соглашения", – отмечает Петр Олещук. "Но демократы на компромисс пошли, что в итоге отобразилось в двухпартийном соглашении на уровне Сената (верхняя палата парламента). И тут Трамп увидел опасность для себя. Ведь принятие законопроекта в таком виде срывает его планы ослабить Байдена. Более того – выбивает из рук Трампа карту, позволяющую играть на теме нелегальной миграции. Вокруг чего он, вероятно, намеревался выстраивать свою избирательную кампанию. Именно поэтому, надо полагать, Трамп и призвал парламентариев-республиканцев не голосовать за предложенный законопроект. И спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже называет данный документ "мертвым"

Очевидно, акцентирует он, что именно Трамп блокирует двухпартийное соглашение, а соответственно – помощь Украине.

"Похоже, он искренне считает, что поражение Украины было бы ему выгодно (с точки зрения выборов), так как дало бы возможность обвинить в этом Администрацию Байдена. Такая игра будет продолжаться до тех пор, пока Трамп считает ее приемлемой для себя, – прогнозирует политолог. – Думаю, кто-то, кого Трамп считает авторитетом, должен ему, наконец, пояснить, что ничего хорошего в проигрыше Украине не будет – ни для Трампа лично, ни для США в целом. Следует также, чтоб украинцы, проживающие в Штатах, все те, кто поддерживает нас, начали реально давить на Республиканскую партию, которая не раз заявляла, что стоит на стороне Украины в войне с Россией".

Свою позицию Трамп не скрывает

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко считает, что Трамп ничего не саботирует.

А ранее именно Маркарова неоднократно публично заявляла, что лэнд-лиз нам не нужен. Очевидно, что именно данная позиция стала одной из причин нынешней ситуации с голосованием за новый пакет помощи. А совсем не позиция Трампа, который не имеет сейчас никаких властных полномочий", – поясняет эксперт. "Это выдумка его противников. Он четко и ясно говорит о том, что нет ни малейшей необходимости связывать законопроекты о помощи Украине и Израилю – и об ужесточении противодействия нелегальной миграции. Именно поэтому он призывает не голосовать за тот "твикс", который получился путем, скажем так, политической гибридизации совершенно отдельных направлений. Напомню, что основным противником получения Украиной оружия на условиях лэнд-лиза была и остается... посол Украины в США Оксана Маркарова, которая сейчас пытается разобраться в логике законопроекта, предложенного Сенатом

Он признался, что ситуация с высказываниями Трампа и их интепретацией напоминает заседание СНБО в феврале 2014 года, где присутствовала только-только освобожденная из колонии Юлия Тимошенко. Та самая, которую уже 10 лет подряд регулярно обвиняют, опираясь на интерпретации ее высказываний (мол, именно она помешала предотвратить аннексию Крыма и во многое другое).

"Напомню, что на тот момент у Тимошенко также не было никаких властных полномочий и доступа к оперативной информации о событиях в стране. В колонии с этим – напряжёнка, – подчеркивает Юрий Гаврилечко. – Возникает еще один риторический вопрос: почему наше посольство в США, понимая риски возможного влияния Трампа на позиции республиканцев в Сенате и Конгрессе, не начало переговоров – ни с руководством республиканской партии, ни с командой Трампа? Ведь свою позицию Трамп не скрывает в течение всего полномасштабного вторжения РФ в Украину. И почему такая же плотная работа не ведется с демократами? Если бы велась, то голосов для утверждения помощи набралось бы достаточно еще в прошлом году".

Трамп и Ко пытаются максимально преувеличивать проблему нелегальной миграции

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко не сомневается, что на всё, происходящее сейчас в США, накладывается контекст выборов.

им было сделано немало, что также не пошло в плюс — ни ему лично, ни Республиканской партии в целом. Однако он остается всё еще мощной политической фигурой. И, похоже, имеет все шансы стать главным кандидатом в президенты от республиканцев. Трамп это прекрасно понимает. И использует все наиболее болезненные для американцев темы, чтоб получить максимум баллов. А ими, как признавался в беседах со мной адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, являются экономика, налоги, нелегальные мигранты С Мексикой граничит четыре штата. И в том же Техасе с 1995 года при власти республиканцы. И, понятно, что ввиду избирательного года и реально острой ситуации с нелегалами, Трамп делает акценты на этой теме. В том числе – о необходимости больше делать внутри США, а не выделять вовне. Трамп никогда этой логики не скрывал. А сейчас просто педалирует ее в рамках года выборов", – поясняет эксперт. "После скандальной реакции на результаты прошлых выборов, что до сих пор отзывается для Трампа судебными исками

При этом, продолжает он, в той же Палате представителей республиканцы хоть и имеют большинство, но откровенных трампистов там мало. И далеко не все там поддерживают Трампа и его видение.

"Понятно, что Трамп и Ко пытаются не просто говорить о проблеме нелегальной миграции, но и максимально ее преувеличивать. Не давая Байдену решать ее, максимально ослабляя действующего президента. И на внутренней, и на внешней арене. Надеемся, демократы найдут противоядие и сумеют в итоге провести через парламент столь важные решения — для Украины, самих США, мира в целом", – констатирует Сергей Дойко.

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