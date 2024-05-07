В ЕС объяснили, почему шесть стран поехали на инаугурацию Путина

Несмотря на то, что Европейский союз рекомендовал странам не ехать на так называемую инаугурацию Путина, шесть стран ЕС все же направили в Кремль своих представителей. Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объяснил, почему Европейский союз не был единогласным в этом вопросе.



Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Фото из открытых источников

Как сообщает "Европейская правда", представитель ЕС Петер Стано пояснил, что Европейский союз как институт не был представлен на инаугурации Путина, а решения стран членов ЕС являются самостоятельными.

"Это решение, которое они принимают на основе их компетенции, на основе национального суверенитета, потому что, в конце концов, речь идет о двусторонних отношениях", – сказал Стано.

По словам Петера Стано, страны, которые поехали на инаугурацию Путина, должны сами объяснить, почему они пошли на такой шаг. Спикер ЕС добавил, что Жозеп Боррель также призвал страны не отправлять к Путину своих представителей, ведь на него выдан ордер на арест, а выборы в России были нечестными.

Напомним, что не менее шести стран ЕС были представлены на инаугурации Путина: Венгрия, Словакия, Греция, Франция, Кипр и Мальта.

В Венгрии и Словакии у власти находятся пророссийские политики. Греция, Кипр и Мальта часто используются российскими олигархами как место укрывательства и ведения их бизнеса. Франция же недавно заявила, что "протягивают руку российскому народу" и понимает разницу между режимом Путина и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на отказ большинства стран Европейского союза ехать на инаугурацию к российскому диктатору Владимиру Путину.