В ЕС объяснили ситуацию с росактивами для Украины

В Евросоюзе заявили, что вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины остается актуальным, и окончательное решение примут в декабре. Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошта по результатам саммита лидеров ЕС 23 октября в Брюсселе.

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Евросоюз не снял с повестки дня использование росактивов для передачи Украине, готовятся варианты.

"Во-первых, сегодня никто ничего не ветировал", – заявил Кошта.

Президент Евросовета добавил, что вокруг вопроса использования росактивов в пользу Украины продолжаются дискуссии. Эта не та тема, которую можно считать закрытой. Об этом представители стран ЕС также говорили во время рабочего ужина с президенткой Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Мы и разные лидеры (ЕС) подняли технические вопросы, которые необходимо решить, и именно поэтому мы пригласили Комиссию продолжить работу над их решением и снова вернуться к этому вопросу на заседании Европейского совета в декабре, чтобы принять окончательное решение", – пояснил он.

Кошта подчеркнул, что "все технические вопросы можно решить – а это означает, что это решение осуществимо".

"Есть аспекты, которые требуют уточнения, более глубокого анализа и дальнейшей работы. Иными словами, мы согласились по сути – то есть речь идёт о репарационном займе, – а теперь нужно разработать механизм: как это реализовать и какой вариант будет наилучшим для движения вперёд", – в свою очередь подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что вопрос использования замороженных активов РФ "безусловно, не является тривиальным – он чрезвычайно сложен".

