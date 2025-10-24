В ЕС объяснили ситуацию с росактивами для Украины

Рубрики
В Евросоюзе заявили, что вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины остается актуальным, и окончательное решение примут в декабре. Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошта по результатам саммита лидеров ЕС 23 октября в Брюсселе.
Антониу Кошта. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что Евросоюз не снял с повестки дня использование росактивов для передачи Украине, готовятся варианты.
Президент Евросовета добавил, что вокруг вопроса использования росактивов в пользу Украины продолжаются дискуссии. Эта не та тема, которую можно считать закрытой. Об этом представители стран ЕС также говорили во время рабочего ужина с президенткой Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Кошта подчеркнул, что "все технические вопросы можно решить – а это означает, что это решение осуществимо".
Она отметила, что вопрос использования замороженных активов РФ "безусловно, не является тривиальным – он чрезвычайно сложен".
