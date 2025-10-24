У ЄС пояснили ситуацію з росактивами для України

У Євросоюзі заявили, що питання використання заморожених російських активів для підтримки України залишається актуальним, і остаточне рішення ухвалять у грудні. Про це пише "ЄП" із посиланням на слова президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та президента Європейської ради Антоніу Кошта за результатами саміту лідерів ЄС 23 жовтня у Брюсселі.

Антоніу Кошта. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що Євросоюз не зняв із порядку денного використання росактивів для передачі Україні, готуються варіанти.

"По-перше, сьогодні ніхто нічого не ветував", – заявив Кошта.

Президент Євроради додав, що довкола питання використання росактивів на користь України тривають дискусії. Це не та тема, яку можна вважати закритою. Про це представники країн ЄС також говорили під час робочої вечері із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

"Ми та різні лідери (ЄС) порушили технічні питання, які необхідно вирішити, і саме тому ми запросили Комісію продовжити роботу над їх вирішенням і знову повернутися до цього питання на засіданні Європейської ради у грудні, щоб ухвалити остаточне рішення", – пояснив він.

Кошта наголосив, що "всі технічні питання можна вирішити – а це означає, що це рішення можна здійснити".

"Є аспекти, які вимагають уточнення, глибшого аналізу та подальшої роботи. Іншими словами, ми погодилися по суті – тобто йдеться про репараційну позику, – а тепер потрібно розробити механізм: як це реалізувати і який варіант буде найкращим для руху вперед", – у свою чергу наголосила фон дер Ляйєн.

Вона зазначила, що питання використання заморожених активів РФ "безумовно, не є тривіальним – воно надзвичайно складне".

