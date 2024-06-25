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В ЕС обжалуют передачу Украине поступлений от замороженных активов РФ: кто продвигает инициативу

ЕС согласовал направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных российских активов на военную поддержку Украины

сегодня, 06:54 comments1532
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Кравцев Сергей
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Венгрия обжалует передачу Украине поступлений от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает HVG.hu.

В ЕС обжалуют передачу Украине поступлений от замороженных активов РФ: кто продвигает инициативу

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Венгрии подтвердил, что ЕС согласовал направление 1,4 млрд евро поступлений из замороженных российских активов на военную поддержку Украины.

При этом Сийярто отметил, что "ЕС пересек красную линию", использовав 1,4 млрд евро поступлений на финансирование поставок оружия в Украину, тогда как "на самом деле Венгрия этого не хотела и нужно было бы единогласное решение".

Как сказал дипломат, "военный пыл ослепил тех, кто принимает решения" в ЕС, и предупредил, что венгерская сторона уже изучает "правовые возможности" обжаловать их.

Петер Сийярто сказал, что этот шаг создает долгосрочный риск для функционирования Евросоюза.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия озвучила цели своего председательства в Европейском Союзе. Официальный Будапешт не считает Украину или войну своим приоритетом.

Также издание "Комментарии" сообщало — правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа (СПГ) в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II". Об этом стало известно из источников венгерской службе "Радио Свобода".

Ранее "Комментарии" информировали – доходы от активов РФ: о каком решении для Украины должен объявить ЕС.




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Источник: https://hvg.hu/eurologus/20240624_szijjarto-merges-mert-akarata-ellenere-penzt-ad-az-eu-ukrajnanak
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