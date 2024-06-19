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Венгрия назвала приоритеты председательства в Евросоюзе: есть ли среди них Украина

Венгрия как глава Совета ЕС хочет "сбалансировать" процессы расширения Евросоюза, имея в виду содействие интеграционному процессу стран Западных Балкан

сегодня, 10:30
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Кравцев Сергей
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Венгрия озвучила цели своего председательства в Европейском Союзе. Официальный Будапешт не считает Украину или войну своим приоритетом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Венгрия назвала приоритеты председательства в Евросоюзе: есть ли среди них Украина

Венгрия. Фото: из открытых источников

Представитель Венгрии в Евросоюзе Балинт Одор на брифинге заявил, что Венгрия как глава Совета ЕС хочет "сбалансировать" процессы расширения Евросоюза, имея в виду содействие интеграционному процессу стран Западных Балкан. 

По словам чиновника, Будапешт хочет в течение полугода провести саммит ЕС-Западные Балканы.

На вопрос о том, что ожидать касательно России и помощи Украине, он отметил, что Венгрия "внимательно будет следить за развитием событий и будет включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости".

В целом о поддержке Украины представитель Венгрии в ЕС ничего не сказал. Но он назвал приоритетами председательства конкурентоспособность Евросоюза, экономические отношения с третьими странами, облегчение административного бремени, оборонная политика, сотрудничество в сфере закупок вооружений.

Слоганом председательства Венгрия избрала "Вернем Европе былое величие" или "Сделаем Европу снова великой". Эти слоганы подобны слоганам предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. В 2016 году венгерский премьер Виктор Орбан был единственным лидером в ЕС, который высказался в поддержку Трампа.

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Также издание "Комментарии" сообщало – против Орбана сыграют на опережение: какие меры относительно Венгрии собрались принять в ЕС.




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Источник: https://www.dw.com/uk/golovuvanna-ugorsini-v-radi-es-ukraina-ne-v-prioriteti/a-69405200
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