В ЕС отреагировали на "мирный план" Китая и намекнули чью сторону избрала страна

На "мирный план" Китая отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, холодно воспринявшая этот документ, упрекнув официальный Пекин в неограниченной дружбе с Кремлем. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Guardian .

"Вы должны рассматривать на определенном фоне, и это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе перед тем, как началось вторжение России в Украину", — сказала она.

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Кроме этого, она заявила, что Европейский Союз рассмотрит документ, но с учетом факта дружбы между Китаем и Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай представил "мирный план" из 12 пунктов по войне в Украине. В годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину МИД Китая снял интригу и опубликовал так называемый "мирный план" со своими предложениями по прекращению войны России против Украины. В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой "мирный план", опубликовав "Позицию Китая относительно политического урегулирования кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов: уважение суверенитета всех стран, отказ от "менталитета холодной войны", прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, уменьшение стратегических рисков, при содействии экспорта зерна, прекращение "односторонних санкций", поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок при послевоенном восстановлении.