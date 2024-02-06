В ЕС отреагировали на призывы прекратить помощь Украине: будут защищаться водяными пистолетами

Глава Европейского совета Шарль Мишель выступил с речью в Европарламенте и отреагировал на заявления некоторых политиков о прекращении поставок оружия Украине для окончания войны и мира в Европе.



Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото из открытых источников

Выступая в Европейском парламенте, Шарль Мишель отметил, что он шокирован сообщениями, которые призывают к миру в Украине в обмен на то, что Крым и другие украинские территории останутся под оккупацией России.

"Я ошеломлен заявлениями крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?", — заявил Шарль Мишель.

Напомним, что подобные заявления озвучивала созданная в Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт". На съезде партии ее лидер Сара Вагенкнехт обнародовала программу до выборов в Европарламент, где часть пунктов касались Украины. Вагенкнехт призвала к поиску альтернативных решений, основа которых заключается в прекращении поставлять оружие Украине. Также партия "Союз Сары Вагенкнехт". Выступает против расширения ЕС, в частности, не поддерживает вступление Украины, Молдовы и других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц указал на надежду Путина в войне в Украине и призвал послать сигнал российскому президенту от США и Европы. Под сигналом Шольц подразумевает поставки оружия Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Конгрессе США решили разделить помощь Украине и Израилю. В случае принятия нового законопроекта, помощь Украине будет отложена на неопределенный срок.