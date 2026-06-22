В ЕС отреагировали на угрозы Зеленского к Лукашенко из-за ударов по Украине

В Европейской комиссии отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу Беларуси и подчеркнули, что Украина имеет полное право на самозащиту в ответ на российскую агрессию. Позиция Брюсселя прозвучала на фоне заявлений Зеленского по поводу использования белорусской территории для поддержки российских ударов по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер на брифинге напомнила, что Европейский Союз рассматривает Беларусь как государство, которое продолжает содействовать военным действиям России. По ее словам, Минск не только поддерживает агрессию Москвы против Украины, но и неоднократно предпринимал действия, которые ЕС считает враждебными.

"Можем напомнить позицию ЕС по отношению к Беларуси. Беларусь продолжает оказывать содействие российской военной агрессии против Украины", — отметила Хиппер.

На этом фоне Евросоюз уже ввел санкции против режима Александра Лукашенко и, как подчеркнула спикер, готов рассматривать дальнейшие ограничительные меры в случае продолжения подобной политики.

Отдельно Гиппер прокомментировала заявления украинского руководства по поводу необходимости устранения инфраструктуры, которая используется для поддержки российских ударов по территории Украины.

"Конечно, Украина имеет право обороняться", — сказала Хиппер, подтвердив политическую поддержку оборонных действий Киева со стороны ЕС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости демонтажа ретрансляторов сигналов для российских беспилотников, размещенных на территории Беларуси вблизи украинской границы. По словам президента, они используются российскими войсками для коррекции ударов по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на ультиматум Зеленского и заявили, что Путин и Лукашенко проведут экстренные переговоры.

Также "Комментарии" писали, что Украина назвала объекты в Беларуси, которые могут быть поражены.