У ЄС відреагували на погрози Зеленського до Лукашенка через удари по Україні

У Європейській комісії відреагували на заяви президента України Володимира Зеленського щодо Білорусі та наголосили, що Україна має повне право на самозахист у відповідь на російську агресію. Позиція Брюсселя пролунала на тлі заяв Зеленського щодо використання білоруської території для підтримки російських ударів по Україні.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час брифінгу нагадала, що Європейський Союз розглядає Білорусь як державу, яка продовжує сприяти військовим діям Росії. За її словами, Мінськ не лише підтримує агресію Москви проти України, а й неодноразово вдавався до дій, які ЄС вважає ворожими.

"Можемо нагадати позицію ЄС щодо Білорусі. Білорусь продовжує надавати сприяння російській військовій агресії проти України", — зазначила Гіппер.

На цьому тлі Євросоюз уже запровадив санкції проти режиму Олександра Лукашенка і, як наголосила речниця, готовий розглядати подальші обмежувальні заходи у разі продовження подібної політики.

Окремо Гіппер прокоментувала заяви українського керівництва щодо необхідності усунення інфраструктури, яка використовується для підтримки російських ударів по території України.

"Звичайно, Україна має право оборонятися", - сказала Гіппер підтвердивши політичну підтримку оборонних дій Києва з боку ЄС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність демонтажу ретрансляторів сигналів для російських безпілотників, розміщених на території Білорусі поблизу українського кордону. За словами президента, вони використовуються російськими військами для коригування ударів по Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на ультиматум Зеленського та заявили, що Путін і Лукашенко проведуть екстрені переговори.

Також "Коментарі" писали, що Україна назвала об’єкти в Білорусі, які можуть бути уражені.