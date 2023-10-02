В ЕС ответили – будут ли увеличивать помощь Украине, учитывая нестабильную ситуацию в США

В Европейском Союзе не ждут урегулирования бюджетных вопросов в Соединенных Штатах Америки относительно помощи Украине, а увеличивают поддержку. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции в Киеве сделал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: сайт Офиса президента

Высокий представитель ЕС выразил понимание, что широкая общественность заинтересована последними решениями Конгресса США по бюджетным вопросам.

"Несколько дней назад состоялось еще одно голосование, когда демократы и часть республиканцев проголосовали за выделение 300 миллионов долларов для Вооруженных сил Украины. Поэтому, мы считаем, что на правильном пути", — сказал Боррель.

В то же время, он сказал, что в ЕС были удивлены, что "договоренность в последний момент приобрела такой вид, что мы должны глубоко и тщательно сожалеть". "Мы верим, что это еще не последнее слово. После услышанного от президента Байдена, который призвал это решение пересмотреть, я надеюсь, что это не будет окончательным решением, и Украина и в дальнейшем будет иметь поддержку со стороны США", — подчеркнул Боррель.

"С нашей стороны, мы не ждали того, когда это решение будет принято, чтобы увеличить наши предложения для поддержки Украины", — сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС напомнил, что Европейская комиссия недавно объявила предложение для стран-членов выделить на финансирование Украины 50 млрд евро.

Также Боррель отметил, что ранее на неформальной встрече Совета ЕС в Толедо он предложил создать внутренний фонд в рамках Европейского фонда мира на сумму 20 млрд евро на четырехлетний период.

"Обсуждение продолжается. Все надо рассмотреть вместе. Но, это свидетельствует, что наша поддержка для Украины не только продолжается, но и увеличивается", — подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС надеется, что страны-члены примут соответствующие решения до конца этого года.

"Посмотрим, что будет происходить в Соединенных Штатах. Но с нашей стороны мы продолжим поддерживать и увеличивать нашу поддержку", — заявил Боррель.

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