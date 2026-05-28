В ЕС озвучили жесткий ультиматум для России по мирным переговорам с Украиной

Slava Kot
В Европейском Союзе заявили, что любые будущие договоренности об ограничении украинской армии должны все равно относиться и к России. Об этом сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя возможные условия завершения войны в Украине.
Кая Каллас. Фото из открытых источников
По словам Каллас, уступки не могут быть односторонними. Если Москва настаивает на сокращении войск Украины, аналогичные требования должны быть предъявлены и российской армии. Дипломатка напомнила, что в феврале представила список требований ЕС к России.
Отдельно глава европейской дипломатии обратила внимание на присутствие российских войск в Грузии и Молдове. По ее мнению, вывод российских сил из этих стран является важным условием безопасности всей Европы.
Она признала, что позиция ЕС выглядит "максималистской", но подчеркнула, что именно такой подход в последние годы демонстрирует Кремль, выдвигая ультимативные требования к Украине и Западу.
