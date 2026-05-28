В ЕС озвучили жесткий ультиматум для России по мирным переговорам с Украиной

В Европейском Союзе заявили, что любые будущие договоренности об ограничении украинской армии должны все равно относиться и к России. Об этом сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, комментируя возможные условия завершения войны в Украине.

По словам Каллас, уступки не могут быть односторонними. Если Москва настаивает на сокращении войск Украины, аналогичные требования должны быть предъявлены и российской армии. Дипломатка напомнила, что в феврале представила список требований ЕС к России.

"Начиная с того, что Россия должна фактически соблюдать международные соглашения, по которым она обязалась не нападать на своих соседей и уважать их суверенитет. Но, конечно, есть и другие вещи, например, зеркальные уступки, которые требовали от Украины по военным ограничениям, — что это также должно касаться и России, если это будет в этом соглашении", — сказала Каллас.

Отдельно глава европейской дипломатии обратила внимание на присутствие российских войск в Грузии и Молдове. По ее мнению, вывод российских сил из этих стран является важным условием безопасности всей Европы.

"Если подумать о российских войсках в таких странах, как Грузия и Молдова. Это также в интересах европейской безопасности – чтобы этих войск там не было и чтобы они не вмешивались в выборы в разных странах", — заявила Каллас.

Она признала, что позиция ЕС выглядит "максималистской", но подчеркнула, что именно такой подход в последние годы демонстрирует Кремль, выдвигая ультимативные требования к Украине и Западу.

