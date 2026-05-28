У ЄС озвучили жорсткий ультиматум для Росії щодо мирних переговорів з Україною

Slava Kot
У Європейському Союзі заявили, що будь-які майбутні домовленості про обмеження української армії мають однаково стосуватися й Росії. Про це сказала очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи можливі умови завершення війни в Україні.
Кая Каллас.
За словами Каллас, поступки не можуть бути односторонніми. Якщо Москва наполягає на скороченні військ України, аналогічні вимоги мають бути висунуті й до російської армії. Дипломатка нагадала, що у лютому представила перелік вимог ЄС до Росії.
Окремо голова європейської дипломатії звернула увагу на присутність російських військ у Грузії та Молдові. На її думку, виведення російських сил із цих країн є важливою умовою безпеки для всієї Європи.
Вона визнала, що позиція ЄС виглядає "максималістською", але підкреслила, що саме такий підхід протягом останніх років демонструє Кремль, висуваючи ультимативні вимоги до України та Заходу.
