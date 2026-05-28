У ЄС озвучили жорсткий ультиматум для Росії щодо мирних переговорів з Україною

У Європейському Союзі заявили, що будь-які майбутні домовленості про обмеження української армії мають однаково стосуватися й Росії. Про це сказала очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи можливі умови завершення війни в Україні.

Кая Каллас.

За словами Каллас, поступки не можуть бути односторонніми. Якщо Москва наполягає на скороченні військ України, аналогічні вимоги мають бути висунуті й до російської армії. Дипломатка нагадала, що у лютому представила перелік вимог ЄС до Росії.

"Починаючи з того, що Росія має фактично дотримуватися міжнародних угод, за якими вона взяла на себе зобов'язання не нападати на своїх сусідів і поважати їхній суверенітет. Але, звісно, є й інші речі, наприклад, дзеркальні поступки, яких вимагали від України щодо військових обмежень, — що це також має стосуватися й Росії, якщо це буде в цій угоді", — сказала Каллас.

Окремо голова європейської дипломатії звернула увагу на присутність російських військ у Грузії та Молдові. На її думку, виведення російських сил із цих країн є важливою умовою безпеки для всієї Європи.

"Якщо подумати про російські війська в таких країнах, як Грузія та Молдова. Це також в інтересах європейської безпеки — щоб цих військ там не було і щоб вони не втручалися у вибори в різних країнах", — заявила Каллас.

Вона визнала, що позиція ЄС виглядає "максималістською", але підкреслила, що саме такий підхід протягом останніх років демонструє Кремль, висуваючи ультимативні вимоги до України та Заходу.

