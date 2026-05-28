Кремль зробив нове загрозливе попередження для іноземних посольств у Києві

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "довела до відома" іноземних дипломатичних місій інформацію про можливі удари по Києву, а рішення щодо подальшої роботи посольств кожна країна має ухвалювати самостійно.

Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про нібито виїзд американського посольства з Києва, хоча ця інформація вже була спростована українською стороною. Водночас він наголосив, що Москва попередила дипломатів про небезпеку.

"Так це чи не так, я не знаю, але ви знаєте, що наша інформація була доведена до відома всіх, а далі всі самі ухвалюють рішення", — пригрозив Пєсков.

Заяви пролунали після того, як Міністерство закордонних справ Росії 25 травня пригрозило "системними ударами" Києву та атаками на "центри ухвалення рішень".

Попри погрози Москви, більшість західних дипломатичних представництв продовжили роботу у столиці України. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас раніше заявляла, що європейські посольства залишаються у Києві. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала російські заяви "шедевром лицемірства" та підкреслила, що Європейський Союз не збирається залишати Україну. За її словами, Росія хоче "страху та паніки" в Україні. Посольства Франції, Польщі, Німеччини та Великої Британії також підтвердили, що працюватимуть у звичайному режимі.

