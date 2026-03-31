Решение Украины ограничить доступ миссии ЕС для инспектирования нефтепровода "Дружба", по которому ранее поставлялась российская нефть в Венгрию и Словакию, вызвало напряженность и разочарование среди европейских столиц и Брюсселя. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на анонимные дипломатические источники.

Дипломаты охарактеризовали блокировку инспекции как "глупое", "непонятное" и "загадочное". Группа ЕС уже несколько недель находится в Украине, ожидая разрешения посетить место последней атаки на трубопровод, однако разрешения до сих пор не получено.

"Если доступ к "Дружбе" будет открыт, выиграют все стороны", — отметил один из представителей ЕС на условиях анонимности.

Он также подчеркнул, что ситуация на месте нуждается в проверке, ведь Евросоюз планирует новый пакет санкций против России, Украине необходимый кредит, а Венгрия и Словакия критически зависят от нефти и используют запасы или устанавливают двойные тарифы.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не поддерживает ремонт трубопровода, поскольку "не хочет восстанавливать то, что финансирует военную машину врага". Часть европейских дипломатов отнеслась к этому с пониманием

"С человеческой точки зрения можно понять, почему не желательно ремонтировать инфраструктуру противника", — отметил один из собеседников.

Другой дипломат отметил возможность альтернативной поставки нефти.

"Мы постепенно отказываемся от российских энергоносителей, и пути замены найти можно. Все, что касается Дружбы, следует рассматривать в этом контексте", — указал он.

При этом некоторые представители ЕС называют ситуацию абсурдной, но отмечают, что Украина находится в состоянии войны, и ее решение продиктовано соображениями безопасности.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что Европейский Союз активно работает над выделением кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро, одновременно готовя 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Ожидается, что оба вопроса будут рассмотрены уже на следующем саммите лидеров ЕС.