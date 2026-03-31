У ЄС паніка через ремонт скандального нафтопроводу "Дружба": розкрито великий ризик для України

Рішення України обмежити доступ місії ЄС для інспектування нафтопроводу "Дружба", яким раніше постачалася російська нафта до Угорщини та Словаччини, викликало напруженість і розчарування серед європейських столиць та Брюсселя. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на анонімні дипломатичні джерела.

Дипломати охарактеризували блокування інспекції як "нерозумне", "незрозуміле" та "загадкове". Група ЄС вже кілька тижнів перебуває в Україні, очікуючи на дозвіл відвідати місце останньої атаки на трубопровід, проте дозволу досі не отримано.

"Якщо доступ до "Дружби" буде відкрито, виграють усі сторони", — зазначив один із представників ЄС на умовах анонімності.

Він також підкреслив, що ситуація на місці потребує перевірки, адже Євросоюз планує новий пакет санкцій проти Росії, Україні необхідний кредит, а Угорщина та Словаччина критично залежать від нафти і наразі використовують запаси або встановлюють подвійні тарифи.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що не підтримує ремонт трубопроводу, оскільки "не хоче відновлювати те, що фінансує військову машину ворога". Частина європейських дипломатів поставилася до цього з розумінням

"З людської точки зору можна зрозуміти, чому не бажано ремонтувати інфраструктуру противника", — зазначив один зі співрозмовників.

Інший дипломат наголосив на можливості альтернативного постачання нафти.

"Ми поступово відмовляємося від російських енергоносіїв, і шляхи заміни знайти можна. Все, що стосується "Дружби", слід розглядати у цьому контексті", — вказав він.

При цьому деякі представники ЄС називають ситуацію абсурдною, але зазначають, що Україна перебуває у стані війни, і її рішення продиктоване безпековими міркуваннями.

Нагадаємо, "Коментарі" вже писали, що Європейський Союз активно працює над виділенням кредиту для України в розмірі 90 мільярдів євро, одночасно готуючи 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Очікується, що обидва питання будуть розглянуті вже на наступному саміті лідерів ЄС.