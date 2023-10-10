В ЕС передумали замораживать помощь Палестине из-за атаки на Израиль

Европейский Союз больше не будет продвигать вопрос о том, чтобы поставить на паузу предоставление помощи палестинцам в ответ на нападение ХАМАСа на Израиль. Изначально Брюссель решил прекратить помогать Палестине, отреагировав на обострившийся конфликт. Но после того, как ряд стран ЕС пожаловались на то, что исполнительная власть блока "перешла черту", решение пересмотрели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Споры начались после того, как комиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи заявил, что Европейская комиссия пересматривает всю свою помощь на развитие палестинцам на сумму 691 миллион евро и все выплаты "немедленно приостановлены".

Это объявление вызвало возмущение правительств многих страны блока, которые предостерегали от прекращения помощи палестинским гражданским лицам и поставили под сомнение, есть ли у Еврокомиссии полномочия принимать такие решение.

Дипломаты в комментарии агентству отметили, что Испания, Португалия, Люксембург и Ирландия публично выразили свою обеспокоенность.

"Наше понимание состоит в том, что нет никаких юридических оснований для одностороннего решения такого рода отдельным уполномоченным, и мы не поддерживаем приостановку помощи", — сказал представитель Министерства иностранных дел Ирландии.

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