В ЕС подготовили план А и план Б для Украины: что они означают

С приближением долгожданного саммита ЕС, который должен пройти 23-24 июня, всё актуальнее стоит вопрос о том, получит ли Украина статус кандидата в ЕС. Тем временем СМИ узнали о том, что внутри Евросоюза страны разделились на два лагеря и обсуждают два варианта развития ситуации с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в ЕС – условный план А и условный план Б. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

План А предусматривает, что Еврокомиссия озвучит свой вердикт о том, что Украина отвечает всем критериям и ЕС даёт "зелёный свет" на статус кандидата, без каких-либо заминок. Ну, а уже предметные разговоры о вступлении Украины в ЕС будут вестись по проведении реформ.

Есть и второй условный лагерь внутри ЕС, который подготовил план Б. Он тоже активно обсуждается. Его активно продвигает несколько стран, название которых по понятным причинам не раскрываются. План Б состоит в том, что Киеву будут выдвинуты условия уже сейчас и пока Украина не выполнить эти условия, она будет "кандидатом в кандидаты". То есть, статус кандидата Украина на саммите 24 июня не получит. Список этих условий ей будет предложено прописать в выводах Еврокомиссии. Таким образом некоторые государства хотят "умыть руки" и показать, что это не их идея, а идея всех государств-членов и самой Еврокомиссии. Если план Б будет утверждён, то Украина не получит статуса кандидата. Она станет лишь потенциальным кандидатом в кандидаты. Отдельные чиновники в кругах Еврокомиссии считают, что план Б – это не предательство Украины и её интересов и он может быть допущен.

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