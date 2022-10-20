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В ЕС подымут вопрос пересмотра антироссийских санкций: кто продвигает тему

Виктор Орбан на саммите ЕС выступит за пересмотр санкций против России

сегодня, 08:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Венгрия снова примеряет на себя роль страны-бунтаря внутри Европейского Союза. Премьер-министр Виктор Орбан уже анонсировал, что во время сегодняшнего саммита ЕС будет пытаться найти подходящие слова и доводы, чтобы переубедить лидеров стран-участниц ЕС пересмотреть санкции против России. Как передает портал "Комментарии", об этом глава венгерского правительства уже сообщил у себя в Facebook.

В ЕС подымут вопрос пересмотра антироссийских санкций: кто продвигает тему

Санкции против России. Фото: из открытых источников

"Несостоятельные санкции Брюсселя стали почти непосильным бременем для венгерской экономики и венгерских семей", – возмутился Виктор Орбан. 

Он заявил, что на саммите ЕС представители Венгрии будут призывать пересмотреть политику санкций военного времени и поставить ее на разумную основу.

Стоит отметить, что внутри Евросоюза уже не только Венгрия противится усилению санкций против России, но и другие страны-члены ЕС. Так, против 8-го пакета санкций ЕС помимо Венгрии выступили Кипр, Мальта, Бельгия и Греция. В этом санкционном пакете было заложено ограничение цен на нефть.                                                                                                                                                        

Виктора Орбана за глаза уже называют "адвокатом" Путина в Европе, ведь премьер-министр Венгрии постоянно критикует ЕС за подход к России, а также заявляет, что Европе нужно готовиться к очень затяжной войне.

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Источник: https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/660832712080997
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