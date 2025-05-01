В ЕС пошли на вынужденный шаг из-за войны в Украине: о чем идет речь

Часть стран Евросоюза вводят чрезвычайные меры для наращивания оборонных расходов. Они назвали войну в Украине "исключительными обстоятельствами". Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Как указывается Еврокомиссией в ее сообщении от 19 марта, агрессивная война России против Украины и ее угроза европейской безопасности представляют собой такие исключительные обстоятельства и влияют на государственные финансы, вызывая необходимость наращивания оборонного потенциала.

В этом контексте Совет ЕС инициировал скоординированный запрос на активацию национального пункта освобождения. На данный момент к этой инициативе уже присоединились такие страны: Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

В других случаях также продолжается уже запланированное наращивание оборонного потенциала.

"Вышеизложенное не наносит ущерба специфике политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Пункт охватывает период в четыре года и максимум 1,5 процента ВВП в гибкости", — констатируется в пресс-релизе.

Также подчеркивается, что использование гибкости облегчит переход к необходимым более высоким оборонным расходам на национальном уровне в государствах-членах, обеспечивая при этом устойчивость долга.

Читайте также на портале "Комментарии" — Белый дом проинформировал Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов. Об этом стало известно изданию Kyiv Post, которое ссылается на источники в дипломатических кругах.

В публикации говорится, что это произошло впервые с момента возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад. До сих пор в администрации США считали приоритетом прекратить войну в Украине дипломатическим путем, а не военной поддержкой.



