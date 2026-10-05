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В ЕС предлагают создать оборонный союз с участием Украины: детали

В Европарламенте обсуждают создание нового оборонного союза, который сможет действовать самостоятельно, но при этом останется связанным с НАТО

5 октября 2026, 15:04
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Кравцев Сергей

В Европейском парламенте предложили создать новый Европейский оборонный союз, который позволил бы странам континента самостоятельно реагировать на угрозы безопасности при сохранении тесного взаимодействия с НАТО. Одним из центральных участников такой структуры предлагают сделать Украину. Об инициативе рассказал евродепутат и один из ее авторов Рейнир ван Лансхот.

В ЕС предлагают создать оборонный союз с участием Украины: детали

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По его словам, полномасштабная война России против Украины и изменения в политике США заставляют европейские государства пересматривать собственный подход к безопасности.

Предлагаемый формат описывается принципом "отделяемый, но не отделенный" от НАТО. Иными словами, новая структура могла бы действовать внутри общей архитектуры европейской безопасности, но сохраняла бы возможность самостоятельных действий в ситуации, когда механизм коллективной обороны НАТО по каким-либо причинам не был бы задействован.

При этом авторы инициативы не предлагают отказываться от Альянса. По словам ван Лансхота, НАТО остается важным элементом безопасности, однако Европе необходимо одновременно развивать собственные оборонные возможности.

В проект предполагается включить не только государства ЕС. Среди потенциальных участников названы Великобритания, Норвегия и Украина. Украинскую армию евродепутат назвал наиболее опытной и технологически развитой на континенте. Кроме того, рассматривается возможность добровольного участия украинских военнослужащих в будущих европейских силах быстрого реагирования.

Концепция предусматривает создание Европейского совета безопасности, решения которого предлагается принимать квалифицированным большинством. Также планируется сформировать военный штаб, центр военной разведки, структуру стратегического обеспечения и силы быстрого реагирования.

Отдельным элементом может стать механизм взаимной помощи на основе статьи 42.7 Договора о ЕС.

Пока речь идет именно об инициативе, а не о созданном военном блоке. Ее авторы рассчитывают, что новая система позволит европейским государствам повысить самостоятельность в сфере обороны, одновременно сохранив сотрудничество с НАТО.

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