У ЄС пропонують створити оборонний союз за участю України: деталі

У Європейському парламенті запропонували створити новий Європейський оборонний союз, який дозволив би країнам континенту самостійно реагувати на загрози безпеці за умови збереження тісної взаємодії з НАТО. Одним із центральних учасників такої структури пропонують зробити Україну. Про ініціативу розповів євродепутат та один із її авторів Рейнір ван Лансхот.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За його словами, повномасштабна війна Росії проти України та зміни у політиці США змушують європейські держави переглядати власний підхід до безпеки.

Пропонований формат описується принципом "відокремлюваний, але не відокремлений" від НАТО. Іншими словами, нова структура могла б діяти всередині спільної архітектури європейської безпеки, але зберігала б можливість самостійних дій у ситуації, коли б механізм колективної оборони НАТО з якихось причин не був би задіяний.

При цьому автори ініціативи не пропонують відмовлятися від Альянсу. За словами ван Лансхота, НАТО залишається важливим елементом безпеки, проте Європі необхідно одночасно розвивати власні оборонні можливості.

До проекту передбачається включити не лише держави ЄС. Серед потенційних учасників названо Велику Британію, Норвегію та Україну. Українську армію євродепутат назвав найбільш досвідченою та технологічно розвиненою на континенті. Крім того, розглядається можливість добровільної участі українських військовослужбовців у майбутніх європейських силах швидкого реагування.

Концепція передбачає створення Європейської ради безпеки, рішення якої пропонується приймати кваліфікованою більшістю. Також планується сформувати військовий штаб, центр військової розвідки, структуру стратегічного забезпечення та сили швидкого реагування.

Окремим елементом може стати механізм взаємної допомоги на основі статті 42.7 Договору ЄС.

Поки що йдеться саме про ініціативу, а не про створений військовий блок. Її автори розраховують, що нова система дозволить європейським державам підвищити самостійність у сфері оборони, одночасно зберігши співпрацю з НАТО.

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