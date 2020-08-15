kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.08.2020

BTC/USD

11886.78

ETH/USD

440.14

LTC/USD

57.49

НБУ 15.08.2020

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир ЕС В ЕС предложили Лукашенко помощь в налаживании диалога с оппозицией
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС предложили Лукашенко помощь в налаживании диалога с оппозицией

Лидеры Евросоюза готовы оказать поддержку лидеру Беларуси для избежания кровопролития

сегодня, 02:37
Автор:

Екатерина Белоброва
В ЕС предложили Лукашенко помощь в налаживании диалога с оппозицией

Евросоюз предложит Минску свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования политического кризиса, который сложился в республике после выборов ее президента.  Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, в ЕС призвали власти Беларуси прекратить насилие и направить все ресурсы на восстановление диалога с протестным электоратом.

Отмечается, что ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса.

Также Совет министров считает, что выборы в республике были сфальсифицированы и не признает их итогов в том виде, в котором их представил ЦИК: более 80% якобы отданы за кандидатуру действующего белорусского гаранта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко развеял слухи о собственном побеге из страны и отреагировал на массовые забастовки крупных предприятий.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!