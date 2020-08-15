В ЕС предложили Лукашенко помощь в налаживании диалога с оппозицией

Евросоюз предложит Минску свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования политического кризиса, который сложился в республике после выборов ее президента. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, в ЕС призвали власти Беларуси прекратить насилие и направить все ресурсы на восстановление диалога с протестным электоратом.

Отмечается, что ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса.

Также Совет министров считает, что выборы в республике были сфальсифицированы и не признает их итогов в том виде, в котором их представил ЦИК: более 80% якобы отданы за кандидатуру действующего белорусского гаранта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко развеял слухи о собственном побеге из страны и отреагировал на массовые забастовки крупных предприятий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!