В ЕС предложили вариант гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО

Страны-члены НАТО могут предоставить Украине ряд гарантий безопасности, которые заключаются в обеспечении страны необходимым вооружением, прежде чем она присоединится к Альянсу. Такое предложение высказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "the Guardian".

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Отмечается, что саммит НАТО должен пройти в Вильнюсе в июле, но чем ближе это мероприятие, тем больше дискуссий относительно того, какие гарантии безопасности можно предоставить Украине, пока она не стала полноценным членом НАТО.

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Урсула фон дер Ляйен, не вдаваясь в детали, заявила, что для будущего статуса безопасности Украины можно использовать примеры истории. Возможно, она ссылалась на позицию нейтралитета, которую Финляндия заняла после Второй мировой войны вплоть до вступления в ЕС.

Президент ЕК сказала, что члены НАТО могут предоставить ряд гарантий, которые вместе представляют сдерживание агрессии "через военное оборудование, которое может укрепить Украину против будущих атак России".

По ее словам, важно то, что "друзья Украины будут рядом в долгосрочной перспективе".

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